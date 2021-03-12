Basketbol THY Avrupa Ligi 29. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 20:30'da Litvanya ekibi Zalgris Kaunas'ı konuk ediyor. Ligde çıkışını devam ettirmek isteyen temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...
ANADOLU EFES ZALGRIS KAUNAS MAÇI HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes Zalgris Kaunas maçı karşılaşması bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.
ANADOLU EFES'İN 714. MAÇI
Anadolu Efes, Zalgris Kaunas karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 714. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 713 karşılaşmada 405 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.
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