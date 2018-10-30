Anadolu Hayat Emeklilik, Emeklilik Gözetim Merkezi’nin 30 Eylül 2018 tarihli verilerine göre bireysel emeklilikte devlet katkısı dahil fon büyüklüğü toplamında yüzde 18,7’lik pazar payı ile 16 milyar TL’yi aştı. 1,3 milyonu aşan sözleşme ve sertifika sayısına erişen şirketin otomatik katılımda ise çalışan fon tutarı 400 milyon TL’ye yaklaştı. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, 2018 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede “Güçlü sermaye yapımız, müşteri deneyimine verdiğimiz önem ile geliştirilen yenilikçi uygulamalarımız ve yarattığımız uzun vadeli fonlarla ülke ekonomisine sağladığımız katkıda öncü olmaya devam ediyoruz” dedi.

HAYAT SİGORTASI 481 MİLYON

2018 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla toplam 481 milyon TL hayat sigortası prim üretimi gerçekleştiren Anadolu Hayat Emeklilik, 1,8 milyar TL’ye yaklaşan sigortalı varlıkları ile hayat sigortaları sektöründeki lider pozisyonunu sürdürdü. 1 Temmuz tarihi itibarıyla, çalışan sayısı 10 ile 49 arasında olan işyerlerinin sisteme dahil olmaya başladığı otomatik katılım sisteminin, yurt içi tasarrufa sağladığı önemli katkının getirdiği sorumluluk bilinciyle çalışmalarını sürdüren Şirket, dijitalleşme ve müşteri deneyimini iyileştirme hedefleriyle kurumların online olarak sisteme dahil olmasına olanak sağladı. Anadolu Hayat Emeklilik, ebeveyn ya da aile bireylerinin yaşam kaybı riskine karşı çocuğun eğitiminin devam edebilmesine yönelik finansal güvence sağlayan, kritik hastalık ya da kaza sonucu tam ve kalıcı sakatlık teminatlarıyla da kapsamı genişletilebilen “Çocuğum için Eğitim Sigortası” ürününü satışa sundu.

KARI YÜZDE 18 ARTTI

Yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 244 milyon TL brüt, yüzde 18 artışla 199 milyon TL net kâr elde eden Anadolu Hayat Emeklilik’in özkaynakları ise 851 milyon TL tutarında gerçekleşti. Şirket, aktif büyüklüğünde 20 milyar TL’ye yaklaştı. Toplam teknik kâr ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artış göstererek 181 milyon TL tutarında gerçekleşti. Uğur Erkan, “Anadolu Hayat Emeklilik, ülke ekonomisine sağladığı katma değerde sektörün lokomotif şirketi olmaya ve müşteri deneyimini inovatif yaklaşımlarla daha da yukarılara taşımaya devam edecektir” dedi.

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