Bu yıl yirmiye yakın ülkenin konuk olduğu, 17’ncisi düzenlenen Ateş Ruhu Festivali, 1 – 6 Mart tarihleri arasında Rusya Sibirya’da Hantı-Mansiysk şehrinde gerçekleşti. Festival kapsamında gerçekleşen gösterimi ile Sibirya’da büyük beğeni toplayan “Nebula”, festivalde ‘En İyi Uluslararası İlk Film’ kategorisinde yarışarak ikinci büyük ödül olan ‘Silver Taiga’ya hak kazandı. Festival, film eğitimi ve sinema endüstrisindeki gelişime ve dünya kültürlerinin entegrasyon sürecine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

İnsanı ve insanın etrafını kuşatan tabiatla olan ilişkisini irdeleyen “Nebula”, çocukken ölü bir at bulan Hay’ın yetişkinliğine kadar doğa-insan uyumunu sorgulamasını konu ediniyor. Yönetmen Tarık Aktaş, “Nebula” filmi ile 71. Locarno Film Festivali’nde Türkiye’den ilk kez ‘En İyi Yeni Yönetmen’ ödülüne layık görülmüştü. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Yapım Desteği fonunu alan film; İstanbul Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen Köprüde Buluşmalar etkinliğinde 250 film arasında ilk 8’e girerek büyük ödül olan Film Geliştirme Ödülü’ne de hak kazanmıştı.

“Nebula”da Barış Mert Bilgi, Ali Yavuz Ilman, Ömer Bora, Serkan Aydın, Dilara Topuklular, Hasan Türker, Serkan Özsalgıncı, Mümin Süren gibi isimler yer alıyor. Güneş Şekeroğlu’nun yapımcı, Barış Yıldırım’ın uygulayıcı yapımcı olduğu Hay Film yapımı “Nebula”nın görüntü yönetmenliğini Necmettin Akdeniz, kurgusunu ise Osman Bayraktaroğlu üstleniyor. Barkın Engin’ın ses tasarımını, Hayvanlar Alemi’nin müziklerini yaptığı filmde, özel efektler Oğuz Kocaoğlu, görsel efektler ise Genius Park imzası taşıyor.