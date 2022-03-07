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Ticari araç üreticisi Anadolu Isuzu, 2021 yılı mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirketin net satışları bir önceki yıla göre yüzde 116 artışla 2 milyar 678 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin 2021 yılı yurt içi satışları yüzde 92, ihracat satışları ise yüzde 162 oranında artış gösterdi.

Anadolu Isuzu’nun 2021 yılındaki faiz ve vergi öncesi kârı ise (FAVÖK) bir önceki yıla göre yüzde 163 artışla 302 milyon TL’ye yükseldi. 2021 yılında yüzde 116 oranında artan net hasılat ile birlikte, brüt kâr marjı bir önceki seneye göre 81 baz puan iyileşerek yüzde 21.1 seviyesine yükseldi. 2020 yılında yüzde 9.2 olan FAVÖK marjı 2021’de yüzde 11.3 olarak gerçekleşti.

Verilen bilgiye göre, Anadolu Isuzu, 2021 yılında 4 bin 51 adedi iç pazara, 1.006 adedi dış pazarlara olmak üzere, toplam 5 bin 57 adet ticari aracın satışını gerçekleştirdi. 2020 yılı ile karşılaştırıldığında şirketin toplam satış hacmi yüzde 65.9 artış gösterdi.

'YURTDIŞINDA YENİ PAZARLARLA BÜYÜYEYECEĞİZ'

Anadolu Isuzu'nun yurt içi satışlarda kamyon segmentinde yüzde 48.1, pick-up segmentinde yüzde 231.7, otobüs segmentinde yüzde 110 artış kaydettiği de verilen bilgiler arasında. Şirketin 2021 yılındaki toplam yurt içi satışlardaki artış ise yüzde 63 oldu. Yurtdışı pazarlara yapılan satış adedi ise tüm segmentler toplamında bir önceki yıla göre yüzde 78.7 arttı.

Anadolu Isuzu'nun geçtiğimiz yıl hammadde ve navlun fiyatlarındaki volatiliteyi uzun vadeli kontratlar ile yönettiği kaydedilirken, yapılan açıklamada çip tedariki ile ilgili kısa-orta vadede şirketin finansal tablolarını etkileyecek seviyede bir risk bulunmadığı da belirtildi.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan şirketin yıl sonu mali sonuçları ile ilgili olarak, "2022 yılında çıtayı üretim yaptığımız her segmentte daha da yükseltiyor, mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirirken yurtdışında yeni pazarlarla büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.