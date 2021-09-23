"Anadolu Leoparı" Toronto'dan ödülle döndü

AA

Başrollerini Uğur Polat ve İpek Türktan'ın paylaştığı film, festivalde FIPRESCI (Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu) Ödülü'ne değer görüldü.

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda da Türkiye prömiyerini yapmaya hazırlanan film, bir hayvanat bahçesi müdürünün, kurumun özelleştirmesini önlemek amacıyla verdiği mücadeleyi konu alıyor.

Türkiye, Danimarka, Almanya, Polonya ortak yapımı filmin yapımcılığını Olena Yershova Yıldız üstlenirken, Türkiye'deki ortak yapımcı olarak Kanat Doğramacı (Asteros Film) yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının ve BluTV'nin yanı sıra Almanya, Polonya ve Danimarka'da da çeşitli kurumlardan da destek alan film, ayrıca yapım aşamasında Jerusalem International Film Lab'de ana ödülünü kazandı.

Filmin konusu ise özetle şöyle:

"22 yıldır ülkenin en eski hayvanat bahçesinin müdürü olan Fikret, yalnız başına yaşamaktadır. Hayvanat bahçesinin kapatılıp Araplara satılması ve arsasında bir eğlence parkı yapılması uzun süredir gündemdedir. Fikret'in karşı olduğu bu eğilimi şimdilik engelleyen ise soyu tükenmenin eşiğinde olduğu için koruma altında olan ihtiyar bir Anadolu leoparının halen hayatta olmasıdır. Leopar başka bir hayvanat bahçesine taşınmadan kapanma işleminin başlaması mümkün değildir. Fikret, içine kapanık yardımcısıyla bu değişime karşı mücadele eder."