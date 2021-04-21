'Anadolu Nefesli Beşlisi' İş Sanat’ta

Geleneksel müziğin ezgilerini batı enstrümanlarıyla buluşturan Anadolu Nefesli Beşlisi bu akşam İş Sanat’a konuk oluyor.







Andante dergisi tarafından “8. Donizetti Klasik Müzik Ödülleri” kapsamında “Yılın Oda Müziği Topluluğu” ödülüne layık görülen topluluk saat 20.30'da başlayacak konserde Ferit Tüzün'ün ünlü eseri "Esintiler"in yanı sıra, György Ligeti, Jacques Ibert ve bu yıl 100’üncü yaşı kutlanan Astor Piazzolla’nın eserlerini de seslendirecek.

Anadolu’nun çok sesliliğini dünyaya duyurmak amacıyla bir araya gelen Cem Önertürk (flüt),Ufuk Soygürbüz (obua),Kıvanç Fındıklı (klarnet),Ozan Evruk (fagot) ve Hüseyin Uçar'dan (korno) oluşan topluluğun İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz kaydedilen konseri, İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesinden ücretsiz izlenebilecek.

İş Sanat, 30 Nisan Dünya Caz Günü’nü Jülide Özçelik konseriyle kutlayacak. Kendi şarkılarının yanında cazla harmanladığı türküleri de seslendirecek olan Özçelik, sahneyi Ediz Hafızoğlu, Ercüment Orkut, Cem Tuncer ve Volkan Hürsever ile paylaşacak. İş Sanat’ın tüm etkinlikleri, ilk gösterim tarihinden itibaren YouTube kanalı ve internet sitesinde sezon boyunca erişime açık olacak.