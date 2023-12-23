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        Haberler Ekonomi Otomobil Anadolu'nun antik yolları ortaya çıkarıldı - Otomobil Haberleri

        Anadolu'nun antik yolları ortaya çıkarıldı

        Pirelli, Anadolu'nun tarihi boyunca farklı uygarlıklar tarafından kullanılan antik yolları ortaya çıkaracak bir projeye imza attı. Üzerinde Pirelli Scorpion lastikleri bulunan bir Mercedes G 400d ile kat edilen 10 bin kilometrelik yolculuk sonucunda ortaya çıkan bilgiler kitap haline getirildi. Proje hakkında açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Anadolu'nun kadim mirasının izleri üzerinde sürdürülen bu anlamlı projenin ülkemizin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 10:48 Güncelleme: 23.12.2023 - 10:48
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        Anadolu'nun antik yolları ortaya çıkarıldı
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        İtalyan lastik üreticisi Pirelli, 150'inci yaşına özel bir projeye imza attı. Mobilite kavramının doğuşuna uzanan proje kapsamında, tarih boyunca önemli bir köprü rolü üstlenen Anadolu’nun antik yollarında tarihin ilk teker izleri sürüldü.

        Bu kapsamda, dünyanın en eski yollarına götüren, 30 gün boyunca devam eden 10 bin kilometrelik keşif yolculuğu ile 150 antik yola ulaşıldı.

        Fotoğraf sanatçısı İrfan Bilir ve gazeteci Okan Altan'ın, üzerinde Pirelli Scorpion lastikleri bulunan bir Mercedes G 400d ile yaptığı 10 bin kilometrelik yolculuk sonucunda toplanan bilgiler ise kitaplaştırıldı.

        Farklı uygarlıkların mobilite alışkanlıklarını inceleyerek Anadolu'nun zengin tarihini aydınlatan proje kapsamında hazırlanan kitabın, yukarı Mezopotamya’dan Eti kültürüne, Frigya’dan Kilikya’ya, Pamfilya çizgilerinden Torosların kuzeyine geniş bir coğrafyada Türkiye’nin köklü mirasını da gözler önüne serdiği belirtildi.

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        'ÜLKEMİZİN TARİHİ ZENGİNLİKLERİNİN TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAK'

        Proje hakkında açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Anadolu’nun kadim mirasının izleri üzerinde sürdürülen bu anlamlı projenin ülkemizin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum" dedi.

        Pirelli Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander de, Anadolu’nun ilk medeniyetlerinin çizdiği 150 keşif noktasını tek tek kayıt altına aldıklarını belirterek, "Dünyanın en eski yollarını keşfetme imkânı sunan projemiz Türkiye’nin tanıtımı açısından da büyük önem taşıyor" diye konuştu.

        Pirelli Türkiye CEO’su Gian Paolo Gatti Comini de, "Dünya tarihini kökten değiştiren tekerleğin icadından bu yana geçen binlerce yıl, insanlığın keşifleri ve kültürel gelişimiyle dolu. Pirelli olarak, geçtiğimiz yıl 150. yılımızı kutlarken, bu tarihî yolculuğa saygı duruşu yaparak, Anadolu'nun antik yollarında tekerleğin izlerini sürdük" ifadelerini kullandı.

        Bir ay süren yolculuk boyunca Türkiye toprakları üzerindeki antik uygarlıklarda tekerleğin kullanımı konusunda zengin bilgiler edindiklerini vurgulayan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, "Ülkemizin tarihi ve kültürel anlamda zenginliğini gelecek nesillere bırakacak böyle bir kitabın ortaya çıkmasında Mercedes-Benz olarak bizim de katkımızın olmasından dolayı gururluyuz" dedi.

        Proje kapsamında Anadolu'nun farklı bölgelerinde 10 bin kilometre yol kat eden Okan Altan ise, dünyanın en eski yollarının Türkiye’de saklı olduğunu ve Anadolu’nun her köşesini birbirine bağlayan binden fazla antik yolun büyük çoğunluğunun günümüzde bile kendini gösterdiğini, bazılarının da halen sapasağlam durduğunu ifade etti.

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