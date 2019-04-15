Müze ve ören yerlerindeki ticari alanların işletmesini yapan Anadolu Kültürel Girişimcilik (AKG) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ve Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nün (DÖSİMM) iş birliği ile başlattığı “Anadolu’nun Kadın Gücü” yarışmasının kazananları belli oldu.

24 Ekim 2018 tarihinde başlayan yarışmaya Türkiye’nin dört bir tarafından 946 tasarımcı ve üretici kadın katıldı. 31 Ocak 2019’da sona eren yarışmanın ardından ön eleme yapılarak her kategori için 5 isim belirledi.

Finale kalan 5 kategoriden toplam 25 tasarım, jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Jüri üyelerinin puanlamaları sonucunda, takı kategorisinde Işın Çaçur, tekstil kategorisinde Burcu Çipiloğlu, ev ve dekorasyon (züccaciye) kategorisinde Burcu Yürek Uğur, kahve seti kategorisinde Tansel Baybara, illüstrasyon kategorisinde ise Nazlı Gürgan en yüksek puanı alarak birinci seçildiler.

KAZANANLARA 10'AR BİN LİRA ÖDÜL VERİLDİ

Yapılan açıklamada, 5 kategoride düzenlenen yarışmanın birincileri 10’ar bin liralık ürün alımı ile ödüllendirildiği bildirildi.

Yarışmaya en fazla başvurunun 327 adetle ev ve dekorasyon kategorisinden geldiği kaydedildi. Bunu sırasıyla 249 başvuru ile takı kategorisi, 226 başvuru ile tekstil kategorisi izledi.

Yarışmaya başvuran ve ön değerlendirme tarafından seçilen 25 kadın üreticinin ise AKG tedarikçi grubuna alınacağı bilgisi verildi.

'ÜRÜNLER MÜZE SATIŞ NOKTALARINDA SATILACAK'

Anadolu Kültürel Girişimcilik İcra Kurulu Başkanı İ. Halil Korkmaz, projenin gördüğü ilgiden çok memnun olduklarını belirterek, "Biz, kadınların hayatın içinde daha çok var olmalarını arzu ediyoruz. Bu nedenle Anadolu'nun Kadın Gücü projesini bir sosyal sorumluluk bilinciyle ortaya çıkardık. Bu projeyle birlikte girişimci kadınların tasarladıkları ürünlere müze ve satış noktalarımızda yer vererek, onlara bir fırsat sunmayı hedefledik. Her yıl bu yarışmaları farklı temalarla tekrarlayarak daha çok kadın girişimciye destek olacağız. Üretim ve tasarımda kadın havuzunu genişleteceğiz" dedi.

İstatistiklere göre Türkiye’de turizm amaçlı seyahat edenlerin ancak yüzde 15’inin müze mağazalarını ziyaret ettiğini ifade eden Korkmaz, "Bu oran dünya genelinde yüzde 25 civarında. Bizler de doğru tasarım ve ürünlerle bu oranı önce yüzde 20’ye sonra da yüzde 25’lere çıkarmayı hedefliyoruz. 5 ayrı kategoride değerlendirilecek ürün ve tasarımlar, Anadolu Kültürel Girişimcilik çatısı altındaki 133 müzenin 147 mağazasında ziyaretçilerle buluşarak satışa sunulacak” diye konuştu.

'ALIŞVERİŞ YAPANLARIN YÜZDE 90'I YABANCI'

Müze mağazalarının kültürümüzün dünyaya tanıtılması açısından en önemli tanıtım noktalarından biri olduğuna işaret eden Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM Merkez Müdürü Murat Usta da, "Bakanlığımıza bağlı 300’ü aşkın müze bulunuyor. Bu müzelerin içindeki her mağaza, bizim Türk kültürünü dünyaya anlatmamız için birer tanıtım noktası. Biz bu noktaları ne kadar etkili kullanabilir, ne kadar çok katma değerli ürünle besleyebilirsek mağazalara giren turist sayısını da o kadar artırmış oluruz" dedi.

Usta, müze mağazalarına alışveriş için giren turistin yüzde 90’ının yabancı turistlerden oluştuğunu belirterek, "Hedeflerimizden biri de mağazalardaki ürün yelpazesini yerli turisti de cezbedecek şekilde genişletmek. Bu nedenle Anadolu'nun Kadın Gücü projesi bizim için çok değerli" diye konuştu.

'FİYATLAR HAVALİMANLARINDAN YÜZDE 40 DAHA UCUZ'

Bazı sosyal medya kullanıcıları, müze mağazalarında satılan yiyecek ve içeceklerin fiyatlarına yönelik eleştirilerini bir süredir sürdürüyor.

Öyle ki, yapılan paylaşımlarda müze mağazalarında satılan su ve patates cipsinin fiyatlarının 40 TL'yi aştığı görülüyor.

Bu konuda açıklamalarda bulunan Anadolu Kültürel Girişimcilik İcra Kurulu Başkanı Korkmaz, "Mağazalardaki gıda ürünlerinin fiyatlarına bakıldığında, söz konusu fiyatların havalimanları ve yurtdışındaki müzelerden yüzde 40 daha ucuz olduğunu görüyoruz. Yurtdışındaki bir müzede bir şişe su 15 TL'ye satılırken, bizde 6 liraya satılıyor. Temel gıdaları Müze Kart sahiplerine yüzde 50 indirimli satıyoruz. Müze Kart sahipleri suyu 3 TL'ye alabiliyor" dedi.

Korkmaz, 41 liraya satılan suyun ithal olduğunu ve 1.25 litrelik şişede satıldığını da sözlerine ekledi.