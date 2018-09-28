Anadolu'nun yüzleri bu sergide

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İnsan mekan ve insan eylem konusundaki çalışmalarını doğal ışık ve gerçek renkler ile fotoğraflayarak izleyicinin görselle karşılıklı his kurmasını sağlayan Yavuz, geleneksel oluşumları modern bir kurgu ile aslından ve özgünlüğünden kopmadan sanata dönüştürüyor.