Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe açıldı - BOLU

Otoyolun Düzce-Kaynaşlı ile Bolu-Abant gişeleri arasında kalan bölümünde 14 Ekim'de başlayan çalışmalar sona erdi.Çalışmalar kapsamında Ankara yönüne ulaşım, İstanbul istikametinden çift yönlü ve D-100 kara yolu üzerinden sağlandı.Ankara yönü, çalışmaların tamamlanmasının ardından polis ve Karayolları ekiplerince ulaşıma açıldı.Çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nun 1, 2 ve 3. viyadükleri üzerinde bulunan derzler yenilendi ve yol tekrar asfaltlandı.Ekiplerin çalışmalarını ara vermeden sürdürmesi sonucu otoyolun Ankara yönü planlanandan 6 gün önce trafiğe açıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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