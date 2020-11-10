Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe açıldı - DÜZCE

Otoyolun Düzce-Kaynaşlı ile Bolu-Abant gişeleri arasında kalan bölümünde geçen ayın 14'ünde başlayan çalışmalar sona erdi.Çalışmalar kapsamında geçen süre içerisinde otoyolun İstanbul istikametinden çift yönlü ve D-100 karayolu Bolu Dağı aktarılması ile sağlanan trafik, bugün 15:20 itibari ile polis ve karayolları ekiplerince ulaşıma açıldı.Çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nun 1, 2 ve 3'ün viyadükler üzerinde bulunan derzlerin yenilendiği ve yolun tekrar asfaltlandığı belirtildi.Çalışmalar nedeniyele otoyolun toplamda 32 gün süreyle kapalı kalması planlanırken, ekiplerin çalışmalarına ara vermeden devam ettiği ve planlanandan 6 gün önce trafiğe açıldığı belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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