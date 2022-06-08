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LPG yüklü tanker devrilen Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi trafiğe açıldı

Son dakika haberine göre Anadolu Otoyolu'nun Gerede kesiminde LPG yüklü tankerin devrilmesi sonucu otoyol, çift yönlü ulaşıma kapandı. Bolu Valisi Erkan Kılıç da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Devrilen tanker nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolunun Bolu kesimi trafiğe açıldı

Anadolu Otoyolu çift yönlü trafiğe kapatıldı - Haberler
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi trafiğe açıldı
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AA

Son dakika... Otoyolun Ankara yönünde ilerleyen LPG yüklü 34 DEV 265 plakalı tanker, Ulusu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

AA'da yer alan habere göre durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İSTANBUL VE ANKARA İSTİKAMETİNE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Tankerin patlama ihtimaline karşı 1 kilometrelik alanda güvenlik önlemi alındı. Tanker sürücüsünün hafif yaralandığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul ve Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor. Bölgede trafik akışı, D-750 kara yoluna yönlendiriliyor.

Tankerin olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatılırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı soğutma çalışması yürütüyor.

Bolu Valisi Erkan Kılıç da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

BOLU KESİMİ TRAFİĞE AÇILDI

Devrilen tanker nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi trafiğe açıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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