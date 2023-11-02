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        Haberler Gündem Anadolu Otoyolu'nda 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nda 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolunun Kocaeli geçişinde 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 21:54 Güncelleme: 02.11.2023 - 21:55
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        Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza
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        Otoyolun İstanbul istikameti Kapantepe Viyadüğü mevkisinde, 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Kaza sonrası otoyolda yaklaşık 7 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Anadolu Otoyolu
        #haberler
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