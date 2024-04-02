Anadolu Otoyolu'nda 3 kamyonun çarpıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza meydana geldi. 3 kamyonun çarpıştığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde uzun araç kuyruğu oluştu
Anadolu Otoyolu İstanbul İstikameti Güzeltepe Viyadüğü'nde, Alaattin E. idaresindeki kamyon, Yakup Yaman yönetimindeki kamyon ve Pir Ö, kontrolündeki kamyonla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle Alaattin E. idaresindeki yapı malzemesi yüklü kamyon devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri hafif yaralanan Alaattin E'yi ayakta tedavi etti.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, tek şeritten verilmeye başlandı. Güzergahta araç kuyrukları oluştu.