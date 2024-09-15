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        Haberler Gündem Anadolu Otoyolu'nda balatalarından yanmaya başlayan TIR kullanılamaz hale geldi - Güncel haberler

        Anadolu Otoyolu'nda TIR alev aldı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki TIR'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 02:14 Güncelleme: 15.09.2024 - 02:14
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        Anadolu Otoyolu'nda TIR alev aldı
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        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden T.K. idaresindeki TIR, Asarsuyu köprüsü çıkışında balatalarından yanmaya başladı.

        Durumu fark eden sürücü TIR'ı sağ şeride çekerek araçtan indi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        TIR'ın kupa kısmını tamamen saran alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında TIR kullanılamaz hale geldi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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