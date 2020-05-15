Anadolu Otoyolu'nda cip devrilen tıra çarptı: 3 yaralı

AA

Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine seyreden Hasan Uzuner idaresindeki 06 FF 1956 plakalı tır, Bolu Doğu gişelerine yaklaşık 5 kilometre kala devrildi.Aynı yöne giden Emrullah Çakmak yönetimindeki 06 BTE 332 plakalı cip, devrilen tıra çarparak refüje savruldu.Kazada tır şoförü ile cipte bulunan Safiye ve Yusuf Yılmaz yaralandı, sürücü Çakmak kazadan yara almadan kurtuldu.Yaralılar, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Otoyola devrilen tır nedeniyle Ankara istikametine ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.Trafik ve Karayolları ekipleri, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.