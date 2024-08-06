Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kontrolden çıkan otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Adanaolu Otoyolu'nun Bolu geçişi Ankara istikametinde seyreden U.S. (26) idaresindeki otomobil, Köroğlu Rampaları mevkiinde önünde seyreden T.B. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.
Kazada hurdaya dönen ve hava yastıkları açılan otomobilin sürücüsü ile araçtaki Aleyna (27) ve Hatice (52) S. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Aleyna S. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aleyna S'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.