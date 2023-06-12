Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü

Anadolu Otoyolu'nda kullandığı otomobilden kaza yaptığı için inen sürücü, araç çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Görgü tanıklarının ifadesine göre, Yakup Enes Çalışkan yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje vurdu.
100 METRE SÜRÜKLENDİ
Kaza sonrasında otomobilinden inerek otoyolun ortasına kadar yürüyen Çalışkan'a, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araç çarptı.
AA'nın haberine göre, Çalışkan, daha sonra bir başka aracın çarpması sonucu yolda yaklaşık 100 metre sürüklenerek yaşamını yitirdi.
ÇARPAN ARAÇLARIN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Olay yerine gelen polis ve savcının incelemesinin ardından Çalışkan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, Çalışkan'a çarpan araçların bulunması için çalışma başlattı.
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