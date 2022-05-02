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Haberler Gündem Trafik Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
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Anadolu Otoyolu'nda ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde ciple otomobilin çarpıştığı feci kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
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AA

Anadolu Otoyolu'nda ciple otomobil çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimi Osmangazi Köprüsü yol ayrımı Muallimköy mevkisi Bursa istikametinde D.Ö.'nün kullandığı 34 ERR 125 plakalı cip ile S.C. idaresindeki 11 AAV 999 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan cip sürücüsü D.Ö. ve yanındaki E.K. ile otomobildeki E.T, İ.Ç, T.T. ve Y.Ç, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan E.T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle bağlantı yolunun Bursa yönündeki trafik kontrollü sağlanırken, yolda araç kuyruğu oluştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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