Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kontrolden çıkan hafif ticari araç refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde seyreden M.Z. idaresindeki hafif ticari araç, Gölyaka gişelerine 1 kilometre kala kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Karayolları ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede yolun iki şeridini dubalarla çevirdi. Kazada sürücü ile araçta bulunan N.Z. ve F.Z. yaralandı.