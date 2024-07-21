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        Haberler Gündem Güncel Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kontrolden çıkan hafif ticari araç refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 09:30 Güncelleme: 21.07.2024 - 09:30
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        Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde seyreden M.Z. idaresindeki hafif ticari araç, Gölyaka gişelerine 1 kilometre kala kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi.

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        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Karayolları ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede yolun iki şeridini dubalarla çevirdi. Kazada sürücü ile araçta bulunan N.Z. ve F.Z. yaralandı.

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        Yaralılar, refüjde ters dönen araçtan çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı. Aracın kaldırılmasının ardından bölgede ulaşım normal seyrine döndü.

        #Anadolu Otoyolu
        #trafik kazası
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