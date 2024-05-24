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        Haberler Gündem Anadolu Otoyolu'nda iki TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi öldü - Güncel haberler

        Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, aynı istikamette giden iki TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 01:09 Güncelleme: 24.05.2024 - 01:10
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        Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1 ölü
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        Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Turan Biçer yönetimindeki demir levha yüklü TIR, Düzce gişeleri mevkisinde önünden giden Azmi G. idaresindeki kum yüklü TIR'a çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada TIR'ın kupa kısmında sıkışarak hayatını kaybeden Turan Biçer'in cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Bölgedeki incelemenin ardından Biçer'in cenazesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Anadolu Otoyolu
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