Anadolu Otoyolu'nda tırla tanker çarpıştı: 1 yaralı - DÜZCE
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Kazanın meydana geldiği yerden görüntüler- Kazaya karışan araçlardan görüntüler- Trafikte ilerleyen araçlar
Anadolu Otoyolu'nda tırla tanker çarpıştı: 1 yaralıDÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde tırla çarpışan tankerin sürücüsü yaralandı.Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikametinde Bayram Temel yönetimindeki 41 ADS 301 plakalı tanker, Gümüşova Yeşilyayla mevkisinde önünde seyreden Mustafa Yücel'in kullandığı 06 CDY 42 plakalı bobin kağıt yüklü tırla çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle tanker sürücüsü araçta sıkıştı.İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Temel, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.
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