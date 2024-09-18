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        Haberler Gündem Anadolu Otoyolu'nda yön tabelasına çarpan pikabın sürücüsü hayatını kaybetti

        Anadolu Otoyolu'nda yön tabelasına çarpan pikabın sürücüsü hayatını kaybetti

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yön tabelasına çarpan pikabın sürücüsü yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 22:26 Güncelleme: 18.09.2024 - 22:26
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        Anadolu Otoyolu'nda ölümlü kaza
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        Erkan Elmas (48) idaresindeki pikap, otoyolun Ankara yönü İzmit batı gişeleri yol ayrımında yön tabelasına çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekibince çıkarıldı. Sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Elmas'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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        #Anadolu Otoyolu
        #Erkan Elmas
        #haberler
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