Anadolu Otoyolu'nda yön tabelasına çarpan pikabın sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yön tabelasına çarpan pikabın sürücüsü yaşamını yitirdi
Erkan Elmas (48) idaresindeki pikap, otoyolun Ankara yönü İzmit batı gişeleri yol ayrımında yön tabelasına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekibince çıkarıldı. Sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Elmas'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.