Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 tanker, 2 TIR ve 1 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşımın kapandığı otoyolun İstanbul istikameti, yaklaşık 2 saat süren temizlik çalışması ve araçların çekilmesinin ardından kontrollü olarak açıldı.
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Hatipköy mevkisinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 3 tanker, 2 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazaya karışan araçlardan LPG yüklü tanker, bariyerleri aştıktan sonra 30 metre ilerleyerek Bartu Sokak ile otoyol arasındaki şarampole devrildi.
Polis ekipleri sokağı trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri tankere köpükle müdahale etti.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan LPG tankerinde meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle ekipler bölgede önlem aldı.
Kaza nedeniyle ulaşımın kapandığı otoyolun İstanbul istikameti, karayolları ekibinin yaklaşık 2 saat süren temizlik çalışması ve araçların çekilmesinin ardından kontrollü olarak açıldı.