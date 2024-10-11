Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Sakarya ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu Sakarya Hendek geçişi İstanbul istikameti Esentepe mevkisinde aynı istikamette seyreden 4 otomobil çarpıştı.
AA'nın haberine göre; kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Sakarya ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolun 2 şeridi trafiğe kapandı. Yaklaşık 2 saat tek şeritten ulaşımın sağlandığı yolda trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.