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        Haberler Gündem Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yürütülen çalışma nedeniyle araç yoğunluğu yaşanıyor - Güncel haberler

        Çalışma nedeniyle araç kuyruğu oluştu

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde alt ve üstyapı çalışması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 00:20 Güncelleme: 16.07.2024 - 00:21
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        Çalışma nedeniyle araç kuyruğu oluştu
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        Otoyolun Ankara yönü Avşar köyü mevkisinde, kara yollarının alt ve üstyapı çalışması devam ediyor.

        Çalışma nedeniyle Ankara yönünde ulaşım sağlanamazken, ulaşım İstanbul yönünde çift yön olarak sürüyor.

        Çalışmanın yapıldığı bölgede, ulaşımın sağlandığı İstanbul ve Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

        Oluşan yoğunluk zaman zaman durma noktasına geldi. Otoyoldaki dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonlarında da yoğunluk olduğu görüldü.

        Trafik, jandarma ve kara yolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için güzergahta çalışmalarını sürdürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Anadolu Otoyolu
        #Bolu
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