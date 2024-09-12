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        Haberler Gündem Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolunun Kocaeli kesiminde 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşımda aksama yaşanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 21:25 Güncelleme: 12.09.2024 - 21:25
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        Kaza trafiği kilitledi
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        Otoyolun İzmit geçişi Korutepe Tüneli'nde, 3 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

        EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

        Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik akışının tek şeritten sağlanması nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

        Karayolları ekipleri kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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        #Anadolu Otoyolu
        #haberler
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