Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolunun Kocaeli kesiminde 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşımda aksama yaşanıyor
Giriş: 12.09.2024 - 21:25 Güncelleme: 12.09.2024 - 21:25
Otoyolun İzmit geçişi Korutepe Tüneli'nde, 3 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.
EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik akışının tek şeritten sağlanması nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Karayolları ekipleri kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ