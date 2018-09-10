Anadolu Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. AA'nın haberine göre, Bolu Dağı mevkisinde, Sedat Budak yönetimindeki otomobil, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil ve yabancı plakalı cip ile çarpıştı.

Kazada Revza, Semra, Hiranur ve Sedat Budak ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan Sedat Budak, olay yerine gelen Düzce ve Bolu itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Yaralılar Düzce Atatürk ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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