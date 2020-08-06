Anadolu-Sen Genel Başkanı Güçlü'den

AA

Güçlü, yaptığı açıklamada, son günlerde binli rakamların üzerine çıkan ve her geçen gün ivme kazanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yayılımının olduğu bir ortamda okulların açılmasının büyük risk oluşturacağını belirtti.

Çocukların ateşinin evde ölçülmesi, velinin okula temizlik kurallarına yönelik taahhüt imzalaması gibi yaklaşımların okulun yapması gereken işi vatandaşa yüklemek anlamına geldiğini savunan Güçlü, şunları kaydetti:

"Maske ve sosyal mesafeye uygunsuz davranışların sıkça sergilendiği bir sosyal hayatta, bu bakış açısıyla okulların açılabileceği beklentisi içine girmek tutarlı bir yaklaşım değildir. Kısacası okulların 18 milyon gibi devasa bir öğrenci kitlesi ve 1 milyonun üstünde eğitim kadrosuyla ders başı yapması kararını, ilk önce pandemiden korunmak için gereken genel kurallara uyarak halkımız verecektir. Milli Eğitim Bakanlığı da bu hususta gerekli çalışmaları yaparak her türlü senaryoyu hayata geçirecek bir donanıma hazır olmalıdır.”