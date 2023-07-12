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        MERVA CAM’dan Açık Teşekkür: ‘’ ANADOLU SİGORTA hep yanı başımızdaydı’’

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 15:12
        ANADOLU SİGORTA hep yanı başımızdaydı
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        6 Şubat’ta olan deprem felaketinin merkezi olarak Kahramanmaraş’ta üretimleriyle ülkemize katma değer sağlayıp istihdamları ile Kahraman Kentin can damarını oluşturan her sektördeki sanayi tesisleri ’de yıkımlarla büyük maddi zarar gördü.

        50 yıldır cam sektöründe bulunan ve 2008 yılında üretim bandında en son teknoloji makineler ile müşterilerinin maksimum memnuniyeti için en iyi markalarla çalışarak Ülkemizin doğusundan batısına kadar uzanan referans işlerimizle adeta sektörün gözdesi olan MERVA CAM İŞLETMELERİ SAN. VE TİC.A.Ş olarak yıkımlarda zarar gören o kuruluşlardan biriydik.

        MERVA CAM İŞLETMELERİ SAN. VE TİC.A.Ş olarak deprem bölgesinde şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına sabır ve metanet dualarımızla baş sağlığı diliyoruz.

        98 yıllık geçmişi ile Türkiye’nin en köklü sigorta şirketi olan ve deprem bölgesindeki müşterilerinin, hasarlarını en kısa sürede tespiti ve tazmini için canı gönülden emek vererek çalışıp yaralarımızın biran evvel sarılması ve işletmelerimizin yeniden ayağa kaldırma çaba ve gayretlerimize katkı sağlayan ANADOLU SİGORTA ‘nın varlığını MERVA CAM İŞLETMELERİ SAN. VE TİC.A.Ş olarak her daim yanı başımızda hissettik.

        Bu nedenle yaşadığımız bu deprem felaketi sonucunda Şirketimizde oluşan hasarlardan dolayı bozulan üretim – istihdamı ve yeniden halkımıza hizmet etmek için çalıştığımız süreçte Erişilebilirlik, Cevap verebilirlik, objektiflik, prensipleri doğrultusunda bize umut ve moral desteklerini esirgemeyip hızlı ve eksiksiz hasar tespiti ve kısa sürede hasar ödemesinin gerçekleşmesini sağlayan başta Anadolu Sigorta Genel Müdürü Sn. Mehmet Tuğtan’a, hasardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ali Kaplan’a Eksper Sn. Mehmet Cemal Usman ’a Hasar tespit departmanı çalışanlarına ayrıca ihtiyacı doğru ve tam belirleyerek talebi karşılayacak doğru ürün ve hizmeti sunmayı, prensip edinmiş olan Acentemiz MEFSAR SİGORTA ARA. HİZ.LTD. ŞT’nin başta yetkilisi Mehmet Furkan Sarıkatipoğlu olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ederiz

        MERVA CAM İŞLETMELERİ SAN. VE TİC.A.Ş

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