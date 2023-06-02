ANADOLU SİGORTA YARALARIMIZI SARDI

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6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve tüm dünyayı yasa boğan depremlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken Kent’in esnafından sanayisine kadar büyük zarar gördü.

O kuruluşlarından biride DORU MOBİLYA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZARLAMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ idi.

Kahramanmaraş-Gaziantep-Adıyaman-Malatya-Hatay -Kilis İllerinde bayii ağı bulunan Şirketimiz olarak bu depremde şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet dilerken başta yakınlarını kaybedenler olmak üzere hepimize baş sağlığı diliyoruz.

Kahramanmaraş merkezli yaşadığımız bu deprem felaketi sonucunda Şirketimizde oluşan hasarlardan dolayı bozulan üretim – istihdam ve yeniden halkımıza hizmet etmek için çalıştığımız süreçte bizzat yanımıza gelerek bize umut ve moral desteklerini esirmeyen başta

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Sn. Mehmet Tuğtan’a, hasardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ali Kaplan’a,Eksper Sn. Mehmet Cemal Usman ’a ve Oto Dışı Hasar Müdürlüğü’nün çalışanlarına,Güney doğu Anadolu Bölge Müdürlüğe ayrıca Acentemiz Mefsar Sigorta ara. Hiz.Ltd. Ştinin başta yetkilisi Mehmet Furkan Sarıkatipoğlu olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ederiz.

DORU MOBİLYA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZARLAMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ