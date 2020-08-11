Anadolu Üniversitesi başarılı öğrencileri burslarla ödüllendirecek

AA

AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitesinin bir ilke daha imza atarak 2020-2021 akademik yılında aday öğrencilerine birçok farklı kategoride karşılıksız burs olanağı sunacağını belirtti.

AÜ Başarı Bursları Projesi'ni hayata geçirdiklerini aktaran Erdal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üniversitemizin başarı burslarından hem sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil puan türlerinden elde edilen 2020 YKS yerleştirme puanı sıralamasına göre hem de Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı tarafından gerçekleştirilen özel yetenek sınavlarındaki başarı sıralamalarına göre yararlanılabiliyor. Karşılıksız olarak sunulacak olan 'Anadolu Üstün Başarı Bursu', 'Anadolu Başarı Bursu', 'Anadolu Destek Bursu' ve 'Anadolu Sanata Destek Bursu' olanakları, 1 yıllık İngilizce hazırlık programıyla 4 yıllık lisans eğitimi süresini de kapsıyor. Türkiye'nin global kampüsü olan üniversitemiz, öğrencileri için ilk olma özelliği de taşıyan burslarla bu yıl da üniversiteli adaylarının tercihlerinde, ilk sıralarda yer almayı hedefliyor."

- Yurt dışındaki seçkin sanat organizasyonlarına katılım desteği

Bursların içerikleri hakkında da bilgi veren Erdal, şunları kaydetti:

"Anadolu Üstün Başarı Bursu', 'Anadolu Başarı Bursu' ve 'Anadolu Destek Bursu' ile aday öğrencilerimize sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil puan türlerinden elde edilen 2020 YKS yerleştirme puanı sıralamasına göre AÜ rezidansında eğitim hayatı boyunca ücretsiz konaklama, dizüstü bilgisayar, ücretsiz kafeterya/yemek hizmetlerinden yararlanma ve maddi katkı gibi burs olanakları sağlanacak. Ücretsiz kafeterya/yemek hizmetlerinden yararlanma ve maddi katkı gibi olanaklara da sahip 'Anadolu Sanata Destek' bursları kapsamında, Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarına yerleşen öğrencilerine özel yetenek sınavındaki başarı sıralamasına göre, yurt dışında düzenlenen seçkin sanat organizasyonlarına katılım desteği verilecek. Öğrencilerimiz Venedik Bienali'ne, Edinburgh Uluslararası Tiyatro Festivali'ne, Berlin Filarmoni Orkestrası Konseri'ne, World Music Konferansı'na ya da İtalya'da düzenlenen Çalgı Yapım Sempozyumu'na katılabilecek."