Anadolu Vakfı 2018-2019 Eğitim Yılı Burs Programı için başvurular başlıyor

Akademik ve sosyal yönden başarılı gençleri desteklemeyi amaçlayan Anadolu Vakfı, burs programı ile maddi destekten öte sağladığı manevi destekle gençlerin hayatlarını daha proaktif bir şekilde kurgulamalarına, hayallerinin farkına varmalarına, ülkemiz ve insanlık için daha etkin, çağdaş bireyler olmalarına olanak sağlamayı hedefliyor.

Bu kapsamda her yıl burs stratejilerini geliştirerek, en yenilikçi uygulamaları hayata geçiren Anadolu Vakfı, 2013 yılında devreye aldığı ‘web tabanlı burs başvuru sistemi’ ile bursiyerlerin tüm bilgilerini yakından takip ediyor. Online başvuru sürecinde 60 farklı veri ile ailenin gelir durumunu ve öğrencinin başarısını sağlıklı bir şekilde değerlendiren Anadolu Vakfı, bu sistem ile bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yanından 284.000’den fazla burs başvurusu aldı.

Deneyimlerini yeni nesillere aktarıyorlar

Anadolu Vakfı olarak burs stratejilerini ve süreçlerini yerel ve küresel iyi uygulama örnekleri ile karşılaştırarak sürekli geliştirmeyi ve burs yönetiminde yenilikçi uygulamalara sahip olmayı esas aldıklarını dile getiren Anadolu Vakfı Genel Müdürü Selim Güven şunları söyledi:

"Burs süreci, Anadolu Vakfı ile bursiyerlerimiz arasında bir köprü oluşturuyor. Oluşan bu bağ mesleki deneyim paylaşım etkinlikleri ve eğitimlerin yanı sıra yine eğitim, kişilik envanteri gibi araçlar ile desteklenen bir yıllık mentorluk süreci ile bütünleşik olarak sürdürülüyor. Eğitimlerini tamamlayarak hayata atılan mezun bursiyerlerimiz ile ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Edindikleri deneyimleri yeni bursiyerler ile gerek mentorluk sürecinde gerekse diğer etkinlik ortamlarında paylaşmalarına olanak sağlıyoruz” diye konuştu. Burs programı kapsamında adaylar öncelikle akademik olarak kendi meslek dalı içerisinde değerlendiriliyor. Benzer başarı düzeyindeki adaylar arasında ihtiyaç durumu belirleyici oluyor. İlk değerlendirme sürecini takiben bursiyer adayları mülakata çağrılıyor ve akademik başarının yanı sıra sosyal yetkinlikler, gönüllülük, spor, sanat, hobi gibi unsurlar dikkate alınarak değerlendirme yapılıyor."

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