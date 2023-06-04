Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da sağanak yağmurun etkili olacağı ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulundu. Bu uyarının ardından saat 22.30 sıralarında Anadolu Yakası'nda başlayan sağanak yağış, hazırlıksız dışarı çıkan vatandaşları zor durumda bıraktı. Yağış nedeniyle yavaş ilerleyen araçlar trafik yoğunluğu oluşturdu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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