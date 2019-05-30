Anadolubank çalışma saatleri

Anadolubank, İstanbul'da 29 Aralık 1961 yılının Aralık ayında Buğday Bankası A.Ş. ile Türk Ekspres A.Ş.’nin birleşmesi sonucu kuruldu.

Bankanın ana hedefi Türkiye'nin dış ticaretini desteklemek olarak belirlendi. 1988 tarihinde Türkiye Emlak Kredi Bankası ile birleştirilerek Türkiye Emlak Bankası adını aldı. 1997 yılında Özelleştirme İdaresi tarafından Habaş Gruba satılmasının ardından, 3 şube ile tekrar faaliyetlerine başladı. Bugün yaklaşık 120 şube ve 2100'den fazla çalışanıyla hizmet vermektedir.

ANADOLUBANK MESAİ SAATLERİ 2019

Anadolubank hafta içi her gün sabah 09.00’da mesaiye başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bir saatlik bir mola veren banka daha sonra öğlen 13.30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Anadolubank, hafta sonları, resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda hizmet vermemektedir.

ANADOLUBANK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Anadolubank merkez binası Saray Mahallesi Toya Sokak No:3 Ümraniye / İstanbul adresinde bulunmaktadır. Anadolubank merkez şubesine 0216 687 70 00, çağrı merkezine ise 0850 222 55 50 numaralı telefon aracılığıyla ulaşabilirsiniz.