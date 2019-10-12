T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerindeki ticari alanların işletme yetkisine sahip Anadolu Kültürel Girişimcilik’in (AKG),Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ve Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) iş birliği ile, kadın girişimci ve tasarımcılara yönelik başlattığı yarışmanın ikincisi başlıyor.

Anadolu’nun Kadın Gücü adını taşıyan yarışma sonucunda seçilecek ürünler, AKG yetki alanlarındaki müze mağazalarında satışa sunulacak. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin dört bir yanından 945 girişimci ve tasarımcının katıldığı yarışmaya, bu yıl 15 Ekim 2019 – 10 Ocak 2020 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek.

Yarışmaya www.anadolununkadingucu.com adresi üzerinden başvuru yapılabilecek. Müze mağazalarında daha fazla kadın ürününün satılması amacıyla geçen yıl başlatılan yarışmanın, her yıl farklı bir tema etrafında devam ettirilmesi planlanıyor.

Bu yıl yarışmacılar “bereket” teması etrafında yine 5 ayrı kategoride yarışacak. Takı, Tekstil, Ev & Dekorasyon (Züccaciye),Kahve Seti kategorilerinde satışa sunulmaya hazır ürünler yarışırken İllüstrasyon kategorisinde yaratıcı çizgiler arasından seçim yapılacak.

Anadolu Kültürel Girişimcilik İcra Kurulu Başkanı İ. Halil Korkmaz, geçtiğimiz sene projenin gördüğü ilgiden çok memnun olduklarını belirterek “Kıymetli jüri üyelerimizin seçtiği birincilere verilen 10’ar bin liralık ürün alımı garantisinin yanı sıra, ön değerlendirme grubundan seçilenler ve yarışmaya katılanlar, tedarikçi havuzuna alındı. Girişimci ve tasarımcı kadınlarımızın ürünleri müze mağazalarda satılmaya başlandı. Amacımız kadın üretici ve tasarımcı sayısını artırmak. Bu yıl ve bundan sonra bu yarışmaları farklı temalarla tekrarlayarak daha çok kadın girişimcinin mağazalarımız aracılığı ile ürünlerini dünyaya satmasına destek olacağız” dedi.

“Anadolu’nun zengin birikimini kendi yaratıcı dokunuşlarıyla yorumlayan kadın üretici ve tasarımcıları, yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz” diyen Korkmaz, şöyle devam etti:

“İstatistiklere göre Türkiye’de turizm amaçlı seyahat edenlerin yüzde 15’i müze mağazaları da ziyaret ediyor. Bu oran dünya genelinde yüzde 25 civarında. Bizler de doğru tasarım ve ürünlerle bu oranı önce yüzde 20’ye sonra da yüz de 25’lere çıkarmayı hedefliyoruz. Müze mağazalarına alışveriş için giren turistlerin yüzde 90’ına yakınını yabancı turistler oluşturuyor. Hedeflerimizden biri de mağazalardaki ürün yelpazesini yerli turisti de cezbedecek şekilde genişletmek. Bu nedenle, Anadolu'nun Kadın Gücü projesi bizim için çok değerli. Geçen yıl 900’ü aşkın kadın girişimcimizin yarışmaya teveccüh göstermesi bizi çok sevindirdi. Seçim yaparken oldukça zorlandık. Bu yıl da aynı heyecanla adayların projelerini bekliyoruz”