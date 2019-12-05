Analı kızlı yemek tarifi, nasıl yapılır?

İçerisindeki malzemelerle birbirinden güzel olan analı kızlı yemeği, Malatya mutfağına ait bir yemektir. Günümüzde sofralarda çok sık tercih edilen analı kızlı yemek tarifini bugün siz okurlara paylaşmak istedik. Üstelik yapımı oldukça da kolay İşte analı kızlı yemek tarifi...

Analı Kızlı için gereken malzemeler

Dış malzemesi;

3 yemek kaşığı un

1 yumurta

Tuz

1,5 su bardağı ince bulgur

İç malzemesi;

200 gr. kıyma

200 gr. haşlanmış et

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 orta boy soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

Toz biber

Sıvı yağ ve tuz

Karabiber

Analı kızlı yapımı, tarifi

Almış olduğunuz ince bulguru hafif ıslatarak yumuşamasını sağlayın, içerisine salça ve tuzunu ilave ederek yoğurmaya hazır hale getirin. Hamur kıvamına geldikten sonra yumurta ve unu ekleyin ve içli köfte kıvamına getirin. Ayrı bir tavada soğan ve kıymayı kavurun, içerisine tuzunu ve karabiberini ilave edin. Hazırlamış olduğunuz bulguru içli köfteyi hazırlarmış gibi içini açıp kavurduğunuz kıymayı ekleyip kapatın. köfteleri kaynayan suda haşlayın. Köftelerin açılmaması için suyun içerisine yarım limon suyu ve tuz ekleyebilirsiniz. Farklı bir tencereye biraz sıvı yağ ve salça koyup köftelerinizi soteleyebilirsiniz ardından nohut ve et ekleyin. Üzerine et suyu ilave edip kaynatabilirsiniz.

Afiyet olsun...