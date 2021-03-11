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Analistler, Sinvar'ın yeniden Gazze Sorumlusu olarak seçilmesinin Hamas'ın konumunu güçlendirdiğini belirtiyor

Analistler ve gözlemciler, Yahya Sinvar'ın Hamas'ın Gazze Sorumlusu olarak yeniden seçilmesinin, Hamas'ın ülke içinde ve dışında izlediği mevcut siyasi yaklaşımı güçlendirdiğini belirtiyor.

Analistler, Sinvar'ın yeniden Gazze Sorumlusu olarak seçilmesinin Hamas'ın konumunu güçlendirdiğini belirtiyor
AA

Yazar ve siyasi analist Mustafa es-Savvaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün yapılan seçimin ardından ikinci kez aynı göreve getirilen Sinvar'ın geçen yıllardaki görevi sırasında iç ve ulusal dosyalarda açık izler bıraktığını belirterek, yeniden seçilmesinin kendisine aynı yönetim şekline devam etmesi sorumluluğunu yüklediğini söyledi.

Hamas'ın temel prensiplerinin değişmediğini ve Sinvar'ın seçilmesiyle hareketin kararlarında pek bir değişiklik olmayacağını ifade eden Savvaf, karar alma mekanizmasının toplu olarak ve aralarında danışma ilkesinin uygulanmasıyla yapıldığına işaret etti.

Savvaf, "Hamas'ı özel kılan şey, Gazze'de, Batı Şeria'da ve yurt dışında kararının tek olmasıdır." dedi.

Gazze-İsrail ilişkilerine de değinen Savvaf, Filistin halkının çıkarlarına hizmet ettiği sürece İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşı anlaşmasının devam edeceği öngörüsünde bulundu.

- Hamas kilit rolü oynuyor

Yazar ve siyasi analist Nihad eş-Şeyh Halil de "Hamas'ın yönetimi için yapılan bu seçim döneminde en çok dikkati çeken şey, Filistin halkının, Arap medyasının ve hatta İsrail'in seçimin tüm aşamalarına eşlik eden büyük etkileşim durumu." dedi.

Şeyh Halil, bu etkileşim durumunun, Hamas'ın Filistin siyasetinde, özellikle Gazze Şeridi'nde ve bölgede kilit rolü oynamasından kaynaklandığını söyledi.

Siyasi analist Şeyh Halil, "Hamas için iç seçimler bir tartışma ve rekabet ortamında gerçekleşiyor ve hareket içinde çok sayıda irade olduğu açık. Bu da seçim sonuçlarının önceden tasarlanmadığını ve kimin seçileceğine seçmenlerin iradesinin karar verdiğini gösteriyor." diye konuştu.

Şeyh Halil, Hamas'ın seçim sürecinde daha fazla açılım ve aleniliğe doğru seçim listelerinde bölgesel sistemden uzak daha fazla değişiklik yapacağını ve hareketin bileşenlerinin katılacağı bir tür genel kongrenin oluşumuna yol açacağını beklediğini aktardı.

Yazar Şeyh Halil, Hamas'ın, özellikle İsrail'e karşı silahlı direnişle ilgili konular başta olmak üzere aktivitelerinin bir kısmını gizli icra etmeye devam etmesinin zorunlu olduğunu söyledi.

- Güven tazelemesi

Yazar ve siyasi analist Visam Afife ise Hamas'ın bu seçimlerinin, Filistin genel seçimleri öncesine denk gelmesi dolayısıyla çok karmaşık bir ortamda gerçekleştiğini belirtti.

Afife, Hamas'ın iç seçimlerin ertelenmemesi ve zamanında yapılması konusundaki ısrarının, Filistin genel seçimlerine katılmadan önce kendi içinde yönetim kademesini belirlemeyi ve yönetime olan iç güveni yenilemeyi istemesinden kaynaklandığını dile getirdi.

Siyasi analist Afife, Hamas'ın kendi içinde seçimleri gerçekleştirmesinin, seçilen yönetime Filistin düzeyinde ve İsrail'e karşı mücadelede farklı siyasi dosyaları ele alma konusunda daha fazla dokunulmazlık sağladığını belirtti.

Afife, "Hamas, ulusal bir kurtuluş hareketi olarak uzun bir tecrübe kazandı. Bu durum Hamas'ı adaylık ve seçim çemberini genişletmeye ve tabanından daha geniş bir çerçeveye götürmeye zorluyor." dedi.

Afife, bu durumun, Hamas'ın demokratik süreç araçlarını daha fazla kavrayarak siyasi ideolojisinin gelişmesini ve Filistin ve bölgesel arenada oynadığı rollere ayak uydurmak amacıyla iç seçim sistemini modernize etmesini önemli bir ihtiyaç haline getirdiğini sözlerine ekledi.

- Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl sonra ilk kez 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, 20 Ocak'ta, Fetih Hareketi'nin seçimlerdeki adayının Abbas olacağını duyurmuştu.

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