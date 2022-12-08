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Haberler Sağlık Analiz edilen 5 bin numuneden yüzde 10'u sorunlu!
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Gıda laboratuvarında analiz edilen 5 bin numuneden yüzde 10'u sorunlu çıkıyor

Gıda laboratuvarında analiz edilen 5 bin numuneden yüzde 10'u sorunlu çıkıyor Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı Müdürü Gıda Mühendisi Dr. Berrin Şenöz, yılda yaklaşık 5 bin gıda numunesini analiz ettiklerini, yüzde 5- 10 civarında sorunlu ürün çıkabildiğini belirtti

Analiz edilen 5 bin numuneden yüzde 10'u sorunlu!
Analiz edilen 5 bin gıdadan yüzde 10'u sorunlu!
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DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı’nda Türkiye'de üretilen, ithal ve ihraç edilen gıdaların kanserojen miktarı, katkı maddeleri, besinin sahicilik değeri, katkı, orijin tespiti, taklit ve tağşiş, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), ambalaj, ağır metal analizleri yapılıyor.

İl ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri ve ücret karşılığında firma ve kişiler tarafından da ürün analizi talep edilebilirken, gelişmişlik özellikleri barındıran analiz cihazları ile yapılan ölçüm sonuçları, bakılacak değere göre 1 gün ile 1 hafta arasında sürüyor.

Gıda maddesi üreten firmaların ürünlerinde herhangi bir bozukluk ve katkı maddesi tespit edildiğinde, ürün raporu Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı tarafından bakanlığa iletiliyor. Bu ürünlerin yurt dışından ülkeye girişine izin verilmezken, piyasaya yayılmışsa toplatılıyor.

"TÜKETİCİNİN YANILTILMASINI ENGELLEMEK İÇİN ANALİZ YAPIYORUZ"

Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı Müdürü Gıda Mühendisi Dr. Berrin Şenöz, tüketicinin sağlığı için hizmet verdiklerini belirterek, ihraç ve ithal edilen, ülkede üretilen her türlü gıdanın analizini laboratuvarda yapabildiklerini kaydetti.

Şenöz, incelenecek gıdaların büyük çoğunluğunun il ve ilçe müdürlüklerinden geldiğini belirterek, "Biz hem gıda güvenilirliğini sağlamak için analiz yapıyoruz hem de tüketicinin yanıltılmasına yönelik bunun engellenmesi için analiz yapıyoruz.

Örneğin katkı, orijin tespiti, taklit ve tağşiş, GDO, ambalaj, ağır metal analizleri yapılmakta. Süt ürünlerinde içine yabancı ürün katılmış mı, sahtekarlık yapılmış mı diye bakıyoruz. GDO analizi yapıyoruz, biliyorsunuz GDO'lu ürünler ülkemizde yasak, bazı ülkelerde serbest. Bu yüzden yurt dışından gelen ürünler GDO içeriyor mu diye analizi yapılmakta.

Analiz sonuçlarının kaç günde çıkacağı aranacak maddeye bağlı; 1 gün süren ürünler var, 1 hafta süren ürünler olabiliyor. Analizin bitimi ile ilgili kuruma rapor hazırlayarak sonuçları bildiriyoruz. İlgili kurum ne yapılması gerekiyorsa analizin sonucuna göre gereken işlemleri yapıyor. Analiz raporunun sonucuna göre eğer ürün uygun değilse sınırdan geçişine izin vermiyoruz, ürünler imha edilebiliyor, piyasadaysa eğer ki toplatılabiliyor. Laboratuvar raporlarımız tüm dünyada geçerli" dedi.

"YÜZDE 10'U SORUNLU ÜRÜN OLARAK ÇIKABİLİYOR"

Şenöz, yılda yaklaşık 5 bin numuneyi analiz ettiklerini kaydederek, "Genelde yüzde 5-10 civarında sorunlu ürün çıkabiliyor. Biz tüketicinin sağlığının yanında aldatılmamasını da düşünüyoruz, bu tür ürünler de geliyor.

Et ürünlerinin analizlerini de yapıyoruz. Zehirlenmelerdeki analizleri de yapıyoruz. Ürün ülkeye girerken de kontroller yapılıyor, bakanlığımızın limanlarda, havalimanlarında ekipleri var, gelen ürünlerden numune alınıyor, analizlerini yapıyoruz. Ürün uygunsa ülkeye girişine izin veriliyor, uygun değilse de reddediyoruz, ülkeye almıyoruz" diye konuştu.

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