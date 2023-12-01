Haberler Yaşam Ananas yedikten sonra dil neden yanar ve acır? Aslında ananas da sizi yiyor!

Ananas yedikten sonra dil neden yanar? Aslında ananas da sizi yiyor! Ananas ve kivi gibi tropik meyveler tüketildikten sonra dilde yanma ve acı hissi oluşur. Ağızda oluşan yanma hissi aslında ananas meyvesinin de sizin dilinizi parçalıyor olmasıdır. Peki ananas nasıl oluyor da insan dilini parçalayarak yiyebiliyor? Habertürk Giriş: 01.12.2023 - 13:58 Güncelleme: 01.12.2023 - 13:58 facebook

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ANANAS YERKEN DİL NEDEN YANAR? Ananas gibi bitkilerin içerisinde "Bromelain" adı verilen bir enzim bulunur. Bu enzim hayvansal proteinleri parçalamasıyla bilinir. Bromelain enzimi proteinleri bir arada tutan peptit bağlarını parçalar ve aminoasitlere dönüştürür. Özellikle et yemekleri yapılırken, etler önceden ananas suyunda bekletilirse bu enzim sayesinde çok daha yumuşak hale gelir.

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SİZ ANANASI YERKEN ANANAS DA SİZİ YİYOR Ananas yenildiği zaman ise insan dilinde bulunan protein parçaları "Bromelain" enzimi sayesinde parçalanarak tüketilmeye başlar. Böylece ağzınızın içerisinde acı bir tat hissederek dilinizin yandığını hissedebilirsiniz. Çünkü siz ananası yerken ananas da sizi yemeye başlar.