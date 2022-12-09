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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Anavatan Partisi (ANAP) Adana İl Başkanlığı binası kundaklandı!
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Başkandan 18 bin lira alacağı olduğunu iddia edip, parti binasını kundakladılar

Geçtiğimiz günlerde bir kişiye işkence yapıldığı iddiaları ile gündeme gelen Anavatan Partisi (ANAP) Adana İl Başkanlığı binası kundaklandı. Polis, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İfadesinde, "Çocukluk arkadaşımı burada uyuşturucuya alıştırdılar. İl başkanının bana 18 bin lira borcu vardı. Bunları konuşmak için binaya geldim. Ben kundaklamadım" diyen Ali Y. ile diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

SON DAKİKA: Anavatan Partisi (ANAP) Adana İl Başkanlığı binası kundaklandı!
DHA

Adana'da Ali Y. (33), Burak E. (34) ve Muharrem Y. (50), Anavatan Partisi (ANAP) Adana İl Başkanlığı binasını kundakladı.

DHA'nın haberine göre polis, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İfadesinde, "Çocukluk arkadaşımı burada uyuşturucuya alıştırdılar. İl başkanının bana 18 bin lira borcu vardı. Bunları konuşmak için binaya geldim. Ben kundaklamadım" diyen Ali Y. ile diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay, 27 Kasım günü saat 03.30 sıralarında Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi´nde meydana geldi. Anavatan Partisi İl Başkanlığı binasına gelen 3 şüpheli, içerideki eşyaları çakmakla ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, şüpheliler ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, binada büyük zarar oluştu.

Başka bir olay nedeniyle `kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´ suçundan 4 Aralık'ta tutuklanan İl Başkanı Mehmet Üveyik´in (44) şikayeti üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin farklı suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Ali Y., Burak E. ve Muharrem Y. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, adreslerine yapılan baskınlarla yakalanıp, gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Emniyete götürülen şüphelilerden Ali Y. ifadesinde, "Çocukluk arkadaşımı burada uyuşturucuya alıştırdılar. Ayrıca Mehmet Üveyik´in bana 18 bin lira borcu vardı. Bunları konuşmak için binaya geldim. İçeride kimseyi bulamayınca, ayrıldım. Binayı ben kundaklamadım" dedi. Diğer şüpheliler ise Ali Y. ile birlikte olduklarını ancak binayı kundaklamadıklarını öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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