'AnatoMia' açıldı

Heval Tonger Yazıcı´nın 'AnatoMia' adlı resim sergisi Trump Art Gallery´de açıldı. İnsan anatomisini tekstil ve kâğıt malzemelerle yeniden biçimlendirilen Yazıcı, "2 sene önceki kişisel sergimde insanın dışını irdelemiştim. Daha sonra kendi iç dünyama dönmeye başladım. Fiziksel olarak ve ruhen insanın içine dönmeyi hedeflemiştim. Bu nedenle iç organlarımızı ele alarak anatomi eseri çıktı. Son dönemdeki çalışmalarım kolaj ağırlıklı. Doku beni inanılmaz etkiliyor. Hem boya hem de diğer malzemelerde daha çok kağıt, tekstil ürünleri ve ip gibi günlük malzemeleri farklı bir anlam katarak yorumluyorum" dedi.

Heval Tonger Yazıcı Kimdir?

Barselona´da sanatın çocuk eğitimindeki rolü üzerine yaptığı doktora çalışmasının yanı sıra katıldığı yurt dışı ve yurt içi kişisel ve karma sergilerle sanat dünyasında adından söz ettirdi. İnsan bedeni üzerine yoğunlaşan ve insan bedeninin anatomik bir hazine olduğunu düşünen Heval Tonger Yazıcı, yorumlarını Anatomia Resim Sergisi´nde sanatseverlere aktarmaya çalışıyor. Yazıcı, eserlerinde insan anatomisinin karmaşık güzelliğini yansıtarak yaşamın ve doğanın görünmeyen kısmı ile ilgilenip farklı bir gerçeklik anlayışı sunuyor.