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Anavarza Antik Kenti'nde gladyatör mezarlarına rastlandı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve "Yenilmez şehir" adıyla tanınan, Adana'daki Anavarza Antik Kenti'nde gladyatör mezarlarının izlerine ulaşıldı

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AA
  • Anavarza Antik Kenti'nde gladyatör mezarlarına rastlandı

    UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Helenistik, Roma, Bizans, Sasani ve Osmanlı dönemlerine ait kültür izlerini taşıyan Adana'daki Anavarza Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda gladyatör mezarlarının izlerine ulaşıldı.

     
  • Anavarza Antik Kenti'nde gladyatör mezarlarına rastlandı

    AA'nın haberine göre tarihte "Yenilmez şehir" adıyla tanınan, antik dünyanın ilk çift şeritli yolunun yanı sıra görkemli kapısı ve surlarıyla öne çıkan Anavarza'da sezon kazılarıyla tarihe ışık tutulmaya çalışılıyor.

     
  • Anavarza Antik Kenti'nde gladyatör mezarlarına rastlandı

    Yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip Anavarza Antik Kenti'nde sezon kazılarını, Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Gülşen başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü gözetiminde 24 işçi, 2 uzman arkeolog ve 30 kişilik bilim ekibi sürdürüyor.

     
  • Anavarza Antik Kenti'nde gladyatör mezarlarına rastlandı

    Romalıların 3. yüzyılda Perslere karşı kazandığı zaferin anısına inşa ettirilen "Zafer Takı" olarak adlandırılan kapısı, çift şeritli yolu ve surlarıyla dikkati çeken antik kentte sezon kazılarına, amfi tiyatro bölümünde devam ediliyor.

     
  • Anavarza Antik Kenti'nde gladyatör mezarlarına rastlandı

    Amfi tiyatrodaki kazılarda, eski Roma'da arenada birbirleriyle veya yırtıcı hayvanlarla dövüşen gladyatör mezarlarının izlerine ulaşıldı.

     
  • Anavarza Antik Kenti'nde gladyatör mezarlarına rastlandı

    "MUHTEMELEN GLADYATÖRLERİN İSKELETLERİNE DE ULAŞACAĞIZ"

    Kazı Başkanı Fatih Gülşen, sezon kazılarının antik kentin en güney ucunda bulunun amfi tiyatroda devam ettiğini söyledi.

     
  • Anavarza Antik Kenti'nde gladyatör mezarlarına rastlandı

    Anavarza'da ortaya çıkartılan amfi tiyatronun gladyatör karşılaşmalarına da ev sahipliği yaptığını belirten Gülşen, şöyle konuştu:

     
  • Anavarza Antik Kenti'nde gladyatör mezarlarına rastlandı

    "Kazı çalışmalarının hız kazanmasıyla amfi tiyatroda yeni bulgulara ulaştık. Kentin en güney kayalıklarının ucunda oldukça da büyük boyutlu 63 metre çapında bir amfi tiyatro binamız var. Aralıksız sürdürülen bu çalışmalarda haliyle birçok yeni yapı da ortaya çıkartılabilmekte. Bu yeni yapılardan bir tanesi de gladyatörlerin dövüş alanı olarak nitelendirilen bir amfi tiyatro binasıdır. 
  • Anavarza Antik Kenti'nde gladyatör mezarlarına rastlandı

    Burada sadece gladyatör dövüşleri değil, aynı zamanda su sporları, oyunlar ve festivallerin düzenlendiğini de biliyoruz. Çok nadide örneklerden bir tanesidir. O dönemde tiyatrolarda komedya ve tragedyalar gibi edebi eserler sergileniyor, Anavarza'da bulunan ve Anadolu'da sadece dört tane örneği bulunan amfi tiyatrolarda gladyatör dövüşleri yapılmıştır. Aslında Anadolu kimliğine ve kültürüne uymamakla beraber, biraz daha Roma kültürünü yansıtan bir özelliktir. 
  • Anavarza Antik Kenti'nde gladyatör mezarlarına rastlandı

    Yani burada gladyatörlerin olduğunu ve bu yapıda gladyatör savaşçılarının bizzat savaştıklarını biliyoruz. Amfi tiyatro ve etrafında birçok gladyatörün mezarlarına rastlamaya başladık. Muhtemelen tiyatroyla beraber nekropol alanında yapılan çalışmalarda gladyatörlerin iskeletlerine de ulaşılacağız."
  • Anavarza Antik Kenti'nde gladyatör mezarlarına rastlandı

    Gülşen, alanda kazı çalışmaların devam ettiğini ve bölgenin tarihine ışık tutacak yeni bilgilere ulaşmaya çalıştıklarını dile getirdi.

     
  • Anavarza Antik Kenti'nde gladyatör mezarlarına rastlandı

    ANAVARZA'NIN TARİHİ KİTAPLAŞTIRILDI

     

    Fatih Gülşen, Adana Valiliği öncülüğünde Anavarza Antik Kenti'nin tarihi özelliklerini ve yapısını anlatan kitabın tamamlandığını kaydederek, "Anavarza adını taşıyan dört ciltlik bir bilimsel kitap ortaya çıkartılmış oldu. Uluslararası bir yayınevi tarafından kitap basıldı. 
  • Anavarza Antik Kenti'nde gladyatör mezarlarına rastlandı

    Kitap 95 araştırmacı eşliğinde 68 bilimsel makalenin toplanmasıyla 4 cilt olarak hazırlandı. Anavarza'nın coğrafyasından tutun da arkeolojisine, tarihinden ziraatına, aklınıza gelebilecek bu kentle ilgili bütün çalışmalar bu kitapta toplanmış vaziyette" ifadelerini kullandı.
  • Anavarza Antik Kenti'nde gladyatör mezarlarına rastlandı
  • Anavarza Antik Kenti'nde gladyatör mezarlarına rastlandı
  • Anavarza Antik Kenti'nde gladyatör mezarlarına rastlandı
  • Anavarza Antik Kenti'nde gladyatör mezarlarına rastlandı
  • Anavarza Antik Kenti'nde gladyatör mezarlarına rastlandı
  • Anavarza Antik Kenti'nde gladyatör mezarlarına rastlandı
  • Anavarza Antik Kenti'nde gladyatör mezarlarına rastlandı
  • Anavarza Antik Kenti'nde gladyatör mezarlarına rastlandı
  • Anavarza Antik Kenti'nde gladyatör mezarlarına rastlandı
  • Anavarza Antik Kenti'nde gladyatör mezarlarına rastlandı
  • Anavarza Antik Kenti'nde gladyatör mezarlarına rastlandı
  • Anavarza Antik Kenti'nde gladyatör mezarlarına rastlandı

 

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