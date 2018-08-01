Anayasa Mahkemesi HDP'li vekil Beştaş'ı haklı buldu

Habertürk muhabiri Veysi İpek'in haberine göre HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında hendek ve barikatlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilerek operasyonların başlatıldığı Diyarbakır'ın Sur ilçesine izinsiz girmek istediği ve 6-7 Ekim Kobani olaylarında sosyal medya hesabında insanları sokağa çıkmaları yönünde çağrı yaptığı iddiasıyla fezleke hazırlandı. Diyarbakır ve Ankara Cumhuriyet başsavcılıkların fezlekeleri TBMM'ye gönderildi. TBMM'de, farklı partilerden fezlekeleri bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması kabul edilince, HDP'li Beştaş'ın soruşturma dosyaları savcılıklara gönderildi. Beştaş, 30 Ocak 2017'de tutuklanarak cezaevine konuldu.



HDP Siirt Milletvekili Beştaş, tutukluluk haline itirazına üst mahkemenin reddetmesinin ardından 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra 21 Nisan 2017'de tahliye edildi. Beştaş, tutuklanmasının hukuka aykırı olduğunu, kişi hürriyeti ve yasama çalışmalarının engellendiği iddiası ile 200 bin lira manevi tazminat talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptı.

20 BİN LİRA TAZMİNAT

Anayasa Mahkemesi, 107 maddelik gerekçenin açıklandığı 21 sayfalık kararında HDP Milletvekili Beştaş'ı kısmen haklı buldu.

Beştaş'ın tutuklanmasının Anayasa'nın 19. maddesi kapsamında kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini belirten yüksek mahkeme, 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

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