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Anayasa Mahkemesinin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı

AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin de arasında olduğu 20 siyasi partinin 2016-2017 ve 2018'de gösterdiği gelir-gider toplamı "doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun" bulundu

Anayasa Mahkemesinin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı
AA

Anayasa Mahkemesi, aralarında Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti'nin de olduğu 20 siyasi partinin 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait mali denetimlerinde, bu partilerin gösterdikleri gelir-gider toplamının eldeki bilgilere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre Yüksek Mahkeme, Yurt Partisi'nin 2016, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Kürdistan Özgürlük Partisi, Halkın Yükselişi Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Sağduyu Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi, İYİ Parti, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, İşçi Kardeşliği Partisi, Demokrat Parti, Hür Dava Partisi, Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2017, Ayyıldız Partisi, Alternatif ve Değişim Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Devrimci İşçi Partisi ve Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin ise 2017 ve 2018 yıllarına ait mali denetimlerini yaptı.

Buna göre, söz konusu partilerin, adı geçen yıllara ait kesin hesap incelenmesinde gösterdikleri gelir-gider toplamının eldeki bilgilere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

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