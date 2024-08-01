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        Haberler Gündem Politika Anayasa mesaisi devam edecek: Yol haritası oluşturulacak! | Son dakika haberleri

        Anayasa mesaisi devam edecek: Yol haritası oluşturulacak

        Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına 1 Ekim'e kadar ara verdi. Ancak Meclis'te yeni anayasa çalışmaları için mesai sürecek. Anayasa ve karma komisyon tatilde de çalışacak. Akademisyenler, baro ve sivil toplum kuruluşlarından alınan görüşler değerlendirilecek

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 01.08.2024 - 11:34 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:34
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        Anayasa mesaisi devam edecek
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        Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 2. Yasama döneminde Meclis'te grubu bulunan ve temsil edilen partilerin genel başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmişti. Görüşmelerde yeni anayasa çalışmaları kapsamında uygulanacak yöntemler için görüş ve öneriler ele alındı.

        HAK VE ÖZGÜRLÜKLER BAŞLIKLARINDAKİ TALEPLER MASADA OLACAK

        Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girse de Anayasa Komisyonu ile Karma Komisyon çalışmalarını sürdürecek. Bu süreçte sivil toplum kuruluşları, barolar ve akademisyenler, yeni anayasaya ilişkin görüşlerini iletecek. Görüş ve taslaklar masaya yatırılacak. Özellikle kişi hak ve özgürlükler başlıklarındaki talepler incelenecek. Çalışmaların nasıl yürütüleceğine ilişkin bir yol haritası oluşturulacak. Yeni anayasa çalışmaları kapsamında, AK Parti ve MHP tarafından ortak bir komisyonun kurulması da bekleniyor. Anayasa çalışmalarının burada yürütülmesi planlanıyor.

        Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da bu süreçte yer alması öngörülüyor. Yeni yasama yılının başlangıcı olan 1 Ekim'den itibaren de esas hakkındaki görüşmelere geçilecek. Yeni anayasa çalışmaları hız kazanacak.

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