Anayasa mesaisi devam edecek: Yol haritası oluşturulacak

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 2. Yasama döneminde Meclis'te grubu bulunan ve temsil edilen partilerin genel başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmişti. Görüşmelerde yeni anayasa çalışmaları kapsamında uygulanacak yöntemler için görüş ve öneriler ele alındı.

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER BAŞLIKLARINDAKİ TALEPLER MASADA OLACAK

Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girse de Anayasa Komisyonu ile Karma Komisyon çalışmalarını sürdürecek. Bu süreçte sivil toplum kuruluşları, barolar ve akademisyenler, yeni anayasaya ilişkin görüşlerini iletecek. Görüş ve taslaklar masaya yatırılacak. Özellikle kişi hak ve özgürlükler başlıklarındaki talepler incelenecek. Çalışmaların nasıl yürütüleceğine ilişkin bir yol haritası oluşturulacak. Yeni anayasa çalışmaları kapsamında, AK Parti ve MHP tarafından ortak bir komisyonun kurulması da bekleniyor. Anayasa çalışmalarının burada yürütülmesi planlanıyor.