Caner Aktan'ın haberine göre, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce Meryem Tahnal ve kızı Melike'nin kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; Hava-Harun Palu çifti ile çocukları İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael ile onun eşi Tuncer Ustael gözaltına alınmıştı. Aile bireyleri, adliyeye sevk edilirken, baba Harun Palu dışında 6 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Palu Ailesi, Kocaeli Adliyesi'ne geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla hazırlanan fezleke, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan inceleme sonunda hazırlanan iddianame, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

"EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRMEK"

Cezaevinde tutuklu bulunan Hava Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael ile onun eşi Tuncer Ustael'in bugün Kocaeli Adliyesi'nde yargılanmasına başlandı. Sanıklar için açılan davada Tuncer Ustael; Meryem Tahnal'ı, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 20 Aralık 2008 tarihinde 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek', 'Meryem Tahnal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak', 'kişinin ölmesinden yararlanarak cep telefonunu çalmak', 'cebir kullanarak birden fazla kişi ile Meryem Tahnal'ı hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından hakim karşısına çıktı.

"CİNAYETE YARDIM ETMEK"

İsa Palu ise kardeşi Meryem Tanhal'ın Tuncer Ustael tarafından 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek suçuna yardım', 'Meryem Tahnal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak', 'cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından yargılanacak.

"HÜRRİYETTEN YOKSUN BIRAKMAK"

Hava Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve suç tarihinde yaşı küçük olan Fatih Palu hakkında ise Meryem Tahnal'ın Tuncer Ustael tarafından 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme suçuna yardım' ve 'cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİYLE GETİRİLDİLER

Tutuklu olarak yargılanan Hava ve Harun Palu çifti ile çocukları İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael ile eşi Tuncer Ustael geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesi’ne getirildi. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nda yapılacak olan duruşma, salonda yeteri kadar yer olmadığı için başka bir alana taşındı. Palu Ailesi mensubu 6 kişinin geniş güvenlik önlemleri altında cezaevi aracıyla adliyeye getirildiği görüldü.