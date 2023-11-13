Ancak yüz yılda bir meydana gelebilecek ilginç tesadüfler
Bazen hayat bize öyle şaşırtıcı tesadüfler sunar ki böyle bir şeyin yaşanma ihtimalini bile hesaplayamazsınız. Ancak hayat sürprizlerle doludur ve bunu en akla gelmeyecek şekillerde hatırlatır.
"Hem oğlumun hem de benim sol elimizin aynı yerinde bir ben ortaya çıktı."
"Gökyüzünün rengi yerel süpermarketin rengiyle eşleşiyor."
"Kanepemi facebook üzerinden sattım. Alıcı bana bu fotoğrafı gönderdi."
"Spor salonumdaki birisi benimkinin aynısı olan asma kilide sahip."
"Köpeklerim tamamen aynı pozisyonda yatıyor."
"Uçuşumdaki kadın kamuflaj ayakkabılarını giyiyordu."
"Kız arkadaşımın gömleği restoranın döşemesiyle eşleşti."
"Stranger Things'i izliyordum ve el yapımı tığ işi battaniyemin (10 yıl öncesinden bir hediye) birebir aynısını gördüm."
"Bulduğum bu doğum günü kartı ayakkabılarımla eşleşiyor."
"Çakmağım halıma çok benziyor…"
"Birisi arabamın yanına park etti."
"Bu kredi kartı, cips paketiyle eşleşiyor."
"Ölçmeden aldığım çöp kutusu küçük kahvaltı masamın altına tam uydu."
"Ojem kızımın gözlük kabıyla neredeyse mükemmel uyum sağlıyor."
"Karışık cins olan köpeğim, mama torbasındaki bu köpekle neredeyse aynı görünüyor."