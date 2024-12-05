Ancelotti'den Mbappe itirafı!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti, 25 yaşındaki oyuncusu Kylian Mbappe hakkında açıklamalarda bulundu.

Ancelotti, penaltı sıralamasında herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, "Penaltı atıcılarımız Mbappé, Vinicius Jr. ve Jude Bellingham kim atarsa atsın, iyi bir iş çıkarıyor" dedi.

Mbappe'nin şu anda en iyi seviyesinde olmadığını ifade eden İtalyan teknik adam, "Kylian henüz en iyi performansını sergilemiyor, ancak adaptasyon için ona zaman tanımalıyız" şeklinde konuştu.