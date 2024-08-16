Ancelotti'nin Arda Güler'le ne konuştuğu ortaya çıktı

Defensa Central'de yer alan habere göre Ancelotti bu konuşma esnasında Güler'e, ona bu maçta az süre vermesinin sezona bir etkisi olmayacağını, bu yıl daha fazla oynayacağını ve Pazar günü Mallorca maçında onu sahaya sürüp daha fazla süre alacağını söyledi.